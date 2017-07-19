"Милан" отказался от приобретения Мораты в пользу другого форварда "Реала"

Итальянский "Милан" отказался от приобретения форварда мадридского "Реала" Альваро Мораты в пользу другого игрока линии атаки королевского клуба - Карима Бензема.

Как информирует Tuttsport, готовы потратить на приобретение 29-летнего нападающего "сливочных" порядка 60-70 миллионов евро. Вполне вероятно, что президент "Реала" Флорентино Перес будет не против расстаться с французом за указанную сумму, однако не исключено, что против ухода своего соотечественника выступит главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, который считает Бензема ключевым игроком своей команды.