"Милан" отказался от приобретения Мораты в пользу другого форварда "Реала"

Теги миланреал мадридкарим бенземаальваро моратафлорентино пересзинедин зидан

"Милан" отказался от приобретения Мораты в пользу другого форварда "Реала"Итальянский "Милан" отказался от приобретения форварда мадридского "Реала" Альваро Мораты в пользу другого игрока линии атаки королевского клуба - Карима Бензема.

Как информирует Tuttsport, готовы потратить на приобретение 29-летнего нападающего "сливочных" порядка 60-70 миллионов евро. Вполне вероятно, что президент "Реала" Флорентино Перес будет не против расстаться с французом за указанную сумму, однако не исключено, что против ухода своего соотечественника выступит главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан, который считает Бензема ключевым игроком своей команды.

Напомним, включиться в борьбу за Бензема также может "Арсенал"| soccernews.ru

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