"Милан" отказался от трансфера Хвичи

Фото: инстаграм "Рубина"

"Милан" передумал покупать хавбека "Рубина" Хвичу Кварацхелию.

Как сообщает Calciomercato, игрок входил в шорт-лист "россонери", но директора клуба Паоло Мальдини и Фредерик Массара приняли решение не вступать в переговоры.

Отмечается, что причиной этому послужили финансовые запросы "Рубина", который требовал за Хвичу 20 миллионов евро.

В новом сезоне Хвича провел 6 игр и отметился одним голом.

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