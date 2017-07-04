"Милан" отказался от услуг Снейдера

Полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер твердо решил продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Агент футболиста уже связался с "Миланом", но россонери не заинтересованы в 33-летнем голландце.

Напомним, что Снейдер с 2009 по 2013 год защищал цвета "Интера".

Ранее сообщалось о том, что Снейдер может перейти в "Самподорию". | http://soccernews.ru