"Милан" отказался продавать Бакку в "Марсель" за 20 миллионов евро

"Марсель" продолжает переговоры о покупке колумбийского нападающего "Милана" Карлоса Бакки, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, французский клуб предложил за футболиста 20 миллионов евро, но получил отказ. Итальянцы намерены получить за игрока не менее 30 миллионов евро.

30-летний Бакка выступает за "Милан" с 2015 года, провел за клуб 76 матчей и забил 34 гола.

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