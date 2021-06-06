"Милан" отказался выкупать Далота у "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Далота

"Милан" отказался выкупать у "Манчестер Юнайтед" защитника Диогу Далота.

По сведениям журналиста Николо Скиры, "МЮ" требовал за своего игрока около 20 миллионов евро, однако "россонери" посчитали эту сумму завышенной.

Отмечается, что услуги 22-летнего португальца были предложены "Роме", которую возглавил его соотечественник Жозе Моуринью.

Минувший сезон Далот провел в аренде в "Милане", где забил два гола и отдал три ассиста в 33 играх.

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