"Милан" отказывается продлевать контракт с братом Доннаруммы. Это может повлиять на решение Джанлуиджи

"Милан" намерен расстаться с вратарем Антонио Доннаруммой, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, руководство итальянского клуба уже сообщило о своем решении агенту игрока Мино Райоле. Данное обстоятельство может повлиять на переговоры "Милана" о продлении контракта с основным голкипером Джанлуиджи Доннаруммой. Контракты обоих футболистов истекают летом 2021 года.

30-летний Антонио Доннарумма выступает за "Милан" с 2017 года. Всего он провел за клуб три матча.

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