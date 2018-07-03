"Милан" отклонил 50-миллионное предложение "Манчестер Юнайтед" по своему защитнику

Теги манчестер юнайтедмиланалессио романьоли

"Милан" отклонил 50-миллионное предложение "Манчестер Юнайтед" по своему защитнику"Манчестер Юнайтед" предпринял попытку подписать защитника "Милана" Алессио Романьоли, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям издания, за 23-летнего бека "россонери" "красные дьяволы" были готовы выложить 50 миллионов евро. Однако итальянский гранд отказался расставаться со своим ведущим игроком.

В прошлом сезоне Романьоли забил 3 мяча и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за "Милан".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" может обменяться с "Реалом" своими ведущими форвардами. | soccernews.ru

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