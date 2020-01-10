"Милан" отклонил два предложения "Тоттенхэма" по Пентеку

"Тоттенхэм" ведёт переговоры с "Миланом" о трансфере нападающего Кшиштофа Пентека, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "шпоры" уже делали два предложения по польскому бомбардиру, но в обоих случаях получили отказ.

Сначала лондонский клуб пытался арендовать 24-летнего футболиста, а затем выкупить, включив в сделку защитника Хуана Фойта и хавбека Виктора Ваньяму. Оба варианта "россонери" не устроили.

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Милан" 18 матчей и забил 4 гола, три из которых с пенальти.

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