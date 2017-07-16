"Милан" отклонил предложение "Байера" по Сусо

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"Милан" отклонил предложение "Байера" по Сусо

Леверкузенский "Байер" пытается купить полузащитника "Милана" Сусо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "фармацевты" предложили за 23-летнего испанца 15 миллионов евро, однако итальянский клуб ответил отказом.

Впрочем, стороны могут продолжить переговоры, так как "Милан" не против продать Сусо за 25 миллионов евро.

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