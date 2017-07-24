"Милан" отклонил предложение "Фенербахче" по Ньянгу

"Фенербахче" не сумел договориться с "Миланом" по трансферу форварда Мбайе Ньянга, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, турецкий клуб предложил за 22-летнего француза семь миллионов евро с возможными бонусами, однако "россонери" ответили отказом.

Стоит отметить, что "Милан" хочет использовать Ньянга как часть сделки по покупке нападающего "Торино" Андреа Белотти.

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