"Милан" отклонил предложение ПСЖ по Доннарумме
ПСЖ совершил попытку трансфера вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.
По сведениям Football Italia, французский клуб предложил 20 миллионов евро и своего голкипера Альфонса Ареоля. Отмечается, что "россонери" отказали ПСЖ.
Руководство "Милана" полагает, что Доннарумма стоит более 20 миллионов, а стоимость Ареоля завышена.
В минувшем сезоне Доннарумма провел 39 матчей, из них в 14 он отстоял на ноль.
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|Болонья
|38
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|38
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|Фрозиноне
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