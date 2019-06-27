"Милан" отклонил предложение ПСЖ по Доннарумме

Теги миланпсжджанлуиджи доннаруммаальфонс ареоля

"Милан" отклонил предложение ПСЖ по Доннарумме

ПСЖ совершил попытку трансфера вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

По сведениям Football Italia, французский клуб предложил 20 миллионов евро и своего голкипера Альфонса Ареоля. Отмечается, что "россонери" отказали ПСЖ.

Руководство "Милана" полагает, что Доннарумма стоит более 20 миллионов, а стоимость Ареоля завышена.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 39 матчей, из них в 14 он отстоял на ноль.

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