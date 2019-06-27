"Милан" отклонил предложение ПСЖ по Доннарумме

ПСЖ совершил попытку трансфера вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

По сведениям Football Italia, французский клуб предложил 20 миллионов евро и своего голкипера Альфонса Ареоля. Отмечается, что "россонери" отказали ПСЖ.

Руководство "Милана" полагает, что Доннарумма стоит более 20 миллионов, а стоимость Ареоля завышена.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 39 матчей, из них в 14 он отстоял на ноль.

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