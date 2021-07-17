"Милан" отменил медосмотр защитника "Монако"

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"Милан" отменил медосмотр защитника "Монако"

Фото твиттер Milan Eye

Переход левого защитника "Монако" Фоде Балло-Туре в "Милан" оказался на грани срыва.

По информации Calciomercato, итальянский клуб отменил медицинское обследование 24-летнего футболиста.

После такого шага "Монако" и "Милану" предстоит согласовать отдельные детали сделки в ходе дополнительного раунда переговоров.

Планировалось, что сенегальский фулбек присоединится к "россонери" за 4,5 миллиона евро.

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