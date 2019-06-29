"Милан" отреагировал на исключение из еврокубков

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"Милан" отреагировал на исключение из еврокубков

"Милан" опубликовал официальное заявление касательно исключения клуба из еврокубков на следующий сезон.

"Нынешний акционер "Милана" унаследовал внушительные убытки после того, как предыдущий собственник клуба не выполнил свои долговые обязательства. Это привело к нарушению правил финансового фэйр-плей и санкциям от УЕФА.

Несмотря на печальный факт, что наши болельщики не увидят команду в еврокубках в следующем сезоне, клуб признаёт и уважает ФФП. У нас не было другого выбора, кроме как принять наказание. Тем не менее, "Милан" по-прежнему стремится вернуть клубу его законное место на вершине европейского футбола", - говорится в заявлении "россонери".

Напомним, что "Милан" финишировал в Серии А на пятом месте и имел право сыграть в Лиге Европы.

Сейчас клубом владеет американский инвестиционный фонд Elliott Management Corporation. До него контрольный пакет акций принадлежал китайскому бизнесмену Йонхонгу Ли.

Не пропустите: "Милан" близок к подписанию защитника "Реала". | http://soccernews.ru
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