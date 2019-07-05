"Милан" перехватил трансферную цель "Спартака"

Полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в "Милане", сообщает итальянская пресса.

Трансфер 21-летнего алжирца, которым недавно интересовался московский "Спартак", обойдётся "россонери" в 16 миллионов евро. Ещё 1 миллион прописан в сделке в качестве бонусов.

Перспективный хавбек заключит с "Миланом" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Беннасер выступал за "Эмполи" с 2017 года, в минувшем сезоне он сыграл 38 матчей и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Модрич отказал "Милану". | http://soccernews.ru