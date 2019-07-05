"Милан" перехватил трансферную цель "Спартака"

Теги миланэмполиспартак москватрансферы

"Милан" перехватил трансферную цель "Спартака"

Полузащитник "Эмполи" Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в "Милане", сообщает итальянская пресса.

Трансфер 21-летнего алжирца, которым недавно интересовался московский "Спартак", обойдётся "россонери" в 16 миллионов евро. Ещё 1 миллион прописан в сделке в качестве бонусов.

Перспективный хавбек заключит с "Миланом" контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Беннасер выступал за "Эмполи" с 2017 года, в минувшем сезоне он сыграл 38 матчей и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Модрич отказал "Милану". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" подписал Дугласа Сантоса

"Зенит" подписал Дугласа Сантоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов