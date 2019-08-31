"Милан" переиграл "Брешию"

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"Милан" переиграл "Брешию"

В рамках 2-го тура итальянской Серии А "Милан" минимально обыграл "Брешию".

"Милан" - "Брешия" 1:0

Гол: Чалханоглу, 12 - 1:0

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Мусаккьо, Родригес, Чалханоглу (Лукас Пакета, 65), Беннасер, Кастильехо (Борини, 80), Кессиэ, Сусо, Андре Силва (Пионтек, 61).

"Брешия": Йоронен, Сабелли, Мартелла (Матею, 14), Чистана, Чансельор, Тонали, Бизоли, Шпалек (Тремолада, 76), Дессена, Доннарумма, Торрегросса (Айе, 46).

Предупреждения: Дессена (24), Чистана (30), Андре Силва (34), Бизоли (39), Калабрия (55), Чалханоглу (65), Тонали (90).

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