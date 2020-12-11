"Милан" переиграл "Спарту", "Тоттенхэм" победил "Антверпен" и другие результаты 6-го тура Лиги Европы

Теги лестер ситимилантоттенхэмхоффенхайм

"Милан" переиграл "Спарту", "Тоттенхэм" победил "Антверпен" и другие результаты 6-го тура Лиги Европы

Представляем результаты матчей заключительного тура групповой стадии Лиги Европы.

Группа G

"Лестер" - АЕК 2:0

Голы: Ундер, 12 - 1:0, Барнс, 14 - 2:0


"Брага" - "Заря" 2:0

Голы: Абу-Ханна (аг), 61 - 1:0, Рикарду Орта, 68 - 2:0


Группа H

"Спарта Прага" - "Милан" 0:1

Гол: Хеуге, 23 - 0:1


"Селтик" - "Лилль" 3:2

Голы: Жюльен, 21 - 1:0, Иконе, 24 - 1:1, Макгрегор (пен), 28 - 2:1, Веа, 71 - 2:2, Тернбулл, 75 - 3:2


Группа I

"Маккаби Тель-Авив" - "Сивасспор" 1:0

Гол: Саборит, 66 - 1:0


Группа J

"Лудогорец" - ЛАСК 1:3

Голы: Ману, 46 - 1:0, Визингер, 56 - 1:1, Реннер (пен), 61 - 1:2, Мадсен, 66 - 1:3


"Тоттенхэм" - "Антверпен" 2:0

Голы: Винисиус, 57 - 1:0, Ло Чельсо, 71 - 2:0


Группа К

"Вольфсберг" - "Фейеноорд" 1:0

Гол: Йовелич, 31 - 1:0


Группа L

"Хоффенхайм" - "Гент" 4:1

Голы: Байер, 21 - 1:0, Сков, 26 - 2:0, Байер, 49 - 3:0, Крамарич, 64 - 4:0, Нуриу Фортуна, 81 - 4:1


"Слован Либерец" - "Црвена Звезда" 0:0

Читайте также: ЦСКА завершил выступления в Лиге Европы поражением от загребского "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 10 декабря

Главные новости дня: 10 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов