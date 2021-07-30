"Милан" переключился на футболиста "Челси" из-за неудачи в переговорах по Влашичу

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"Милан" переключился на футболиста "Челси" из-за неудачи в переговорах по ВлашичуФото: инстаграм Зиеша/Автор неизвестен

Как сообщает Il Milanista, "Милан" зашел в тупик в переговорах с ЦСКА по трансферу хавбека сборной Хорватии Николы Влашича

"Россонери" не намерены платить за футболиста требуемые 30 миллионов евро.

Руководство "Милана" в лице Паоло Мальдини и Фредерико Массара решили переключиться на Хакима Зиеша из "Челси".

В прошедшем сезоне Зиеш сыграл 23 матча в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

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