"Милан" переманил 17-летнего хавбека "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Серхио Санчес продолжит карьеру в "Милане".

Как сообщает Milan Live, "россонери" заключили с 17-летним футболистом контракт, условия которого пока неизвестны.

Стоит отметить, что Санчес будет выступать за молодёжную команду "Милана", которую сейчас возглавляет Дженнаро Гаттузо.

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