"Милан" планирует два трансфера на зимнее окно

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"Милан" планирует два трансфера на зимнее окно

"Милан" планирует совершить два трансфера в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato, в приоритете у "россонери" покупка защитника и сменщика для нападающего Златана Ибрагимовича.

После 5 туров "Милан" лидирует в Серии А, опережая "Наполи" на два очка.

В этом сезоне 39-летний Ибрагимович провел 5 игр, в которых забил семь голов.

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