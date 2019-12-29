"Милан" планирует продать форварда Сусо за 25 миллионов евро

"Милан" планирует в скором времени продать форварда Сусо, сообщает Calciomercato.com.



После того, как миланский клуб приобрел Златана Ибрагимовича, руководство команды планирует выручить с продажи Сусо 25 миллионов евро. В игроке заинтересованы "Наполи" и "Севилья".



Сусо играет в "Милане" с зимы 2015 года. Его соглашение с клубом рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне 26-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 ассиста в 15 матчах Серии А.

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