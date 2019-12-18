"Милан" планирует продлить контракт с Давиде Калабарией

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"Милан" планирует продлить контракт с Давиде Калабарией

"Милан" намерен подписать новый контракт с защитником Давиде Калабарией. Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, итальянский клуб хочет продлить соглашение 23-летнего хавбека. Нынешний контракт рассчитан до 2022 года. Руководство "россонери" уже провело встречу с агентом Калабарии.

В этом сезоне футболист участвовал в 10 матчах Серии А, отметившись 1 результативной передачей.

А еще: Защитник "Барселоны" дал согласие на переход в "Милан"| http://soccernews.ru
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