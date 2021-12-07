"Милан" планирует продлить контракт с Круничем

Теги миланраде крунич

"Милан" планирует продлить контракт с КруничемФото: инстаграм Крунича/Автор неизвестен

"Милан" намерен подписать новый контракт с боснийским полузащитником команды Раде Круничем, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, руководство "россонери" планирует в ближайшее время встретится с агентами хавбека.

Отметим, что текущий контракт Крунича рассчитан до 2024 года. Миланский клуб хочет сделать улучшенное предложение боснийцу и подписать соглашение до 2025 года.

В нынешнем сезоне Крунич сыграл в 13 матчах, в которых отдал 1 ассист.

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