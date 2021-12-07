"Милан" планирует продлить контракт с Круничем
Фото: инстаграм Крунича/Автор неизвестен
"Милан" намерен подписать новый контракт с боснийским полузащитником команды Раде Круничем, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, руководство "россонери" планирует в ближайшее время встретится с агентами хавбека.
Отметим, что текущий контракт Крунича рассчитан до 2024 года. Миланский клуб хочет сделать улучшенное предложение боснийцу и подписать соглашение до 2025 года.
В нынешнем сезоне Крунич сыграл в 13 матчах, в которых отдал 1 ассист.
Также не пропустите: Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Артур может покинуть "Ювентус"
-
"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"
-
IFFHS объявила символическую сборную года
-
"Барселона" приостановила переговоры о трансфере Кабрала: названа причина
-
Холанд, Винисиус и Фоден - самые дорогие молодые форварды мира по версии CIES, Мбаппе - на восьмом месте
Лента новостей
-
"Динамо" отказалось продавать своего полузащитника в АПЛ
-
Артур может покинуть "Ювентус"
-
Полузащитник "Баварии" считает, что Левандовски заслужил "Золотой мяч"
-
"Аякс" может арендовать вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Жорди Альба рискует пропустить матч с "Баварией"
-
Рангник считает преждевременными разговоры о победе "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ
-
Арриго Сакки отправил Анчелотти сообщение перед матчем "Реала" против "Интера"
-
1
Дзанетти рассказал, что мог перейти в "Реал"
-
У "Челси" серьезные потери перед матчем с "Зенитом"
-
"Милан" планирует продлить контракт с Круничем
-
Линделеф поделился мнением о Де Хеа
-
Тухель высказался перед матчем с "Зенитом" в ЛЧ
-
Нагельсманн серьезно настроен на матч против "Барселоны"
-
"Реал" сумел получить более выгодные условия для завершения реконструкции "Сантьяго Бернабеу"
-
Нагельсманн высказался о шансах "Барселоны" на победу в Лиге чемпионов
-
Левандовски рассказал об ощущениях от поражения в голосовании на "Золотой мяч"
-
Модрич может стать капитаном "Реала" в матче с "Интером"
-
Ветеран "Шахтера" вернется в Бразилию
-
IFFHS объявила символическую сборную года
-
Тухель не хочет отпускать своих нападающих в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17