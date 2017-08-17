"Милан" планирует заменить Бакку звездным форвардом

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"Милан" планирует заменить Бакку звездным форвардомИтальянский "Милан" планирует заменить своего форварда Карлоса Бакку, который на правах аренды перебрался в испанский "Вильярреал", звездным нападающим.

Как информирует The Sun, своими приоритетными вариантами "россонери" выбрали Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" и Диего Косту из лондонского "Челси". Также итальянский гранд рассматривает вариант с покупкой Николы Калинича из "Фиорентины".

Напомним, Артуро Видаль может перейти в "Милан". | soccernews.ru

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