"Милан" планирует заменить Бакку звездным форвардом

Итальянский "Милан" планирует заменить своего форварда Карлоса Бакку, который на правах аренды перебрался в испанский "Вильярреал", звездным нападающим.

Как информирует The Sun, своими приоритетными вариантами "россонери" выбрали Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии" и Диего Косту из лондонского "Челси". Также итальянский гранд рассматривает вариант с покупкой Николы Калинича из "Фиорентины".

Напомним, Артуро Видаль может перейти в "Милан". | soccernews.ru