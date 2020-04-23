"Милан" по-прежнему интересуется Алексеем Миранчуком

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что "Милан" не утратил интерес к хавбеку "Локомотива" Алексею Миранучку.

"Милан" делал предложение по Миранчуку зимой. Это было предложение с деньгами, со всеми делами и так далее. На данный момент "Милан" не утратил интерес к игроку", - заявил Арустамян.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" отклонил предложение "Милана", так как клуб не устроила предложенная сумма.

Отметим, что трансферная стоимость Миранчука оценивается в 18 миллионов евро.

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