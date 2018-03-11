"Милан" победил "Дженоа" благодаря голу на 94-й минуте

В матче 28-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде переиграл "Дженоа". Победу миланцам принес гол Андре Силвы на четвертой компенсированной минуте. Благодаря этой победе "Милан" поднялся на шестую строчку, "Дженоа" остался на 13-й позиции.

"Дженоа" – "Милан" - 0:1 (0:0)

Гол: Силва, 90+4 - 0:1

"Дженоа": Перин, Бираски, Сполли, Зуканович, Ригони (Омеонга, 74), Лазович, Хильемарк, Лаксальт, Бертолаччи, Галабинов (Лападула, 75), Пандев (Бесса, 81).

"Милан": Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Родригес, Биглия, Чалханоглу (Андре Силва, 68), Кессиэ, Борини, Бонавентура (Калабрия, 80), Сусо, Калинич (Кутроне, 60).

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