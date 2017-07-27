"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

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"Милан" победил "Крайову" в Лиге Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Милан" с минимальным счетом обыграл румынскую "Крайову". Единственный мяч в концовке первого тайма забил Рикардо Родригес.

"КСУ Крайова" Румыния - "Милан" Италия - 0:1 (0:1)
Гол: Родригес, 44 - 0:1

"КСУ Крайова": Каланча, Келич, Спахия, Бричаг, Банку, Бэлуцэ, Златински, Росси (Матею, 74), Митрицэ (Бэрбуц, 67), Димитров (Роман, 81), Ди Мауро.

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Сапата, Родригес, Кессиэ, Бонавентура, Монтоливо, Абате (Конти, 73), Борини (Андре Силва, 66), Ньянг, Кутроне (Антонелли, 81).

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