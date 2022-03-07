"Милан" победил "Наполи" и возглавил Серию А
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен
В матче 27-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Наполи" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Оливье Жиру.
"Милан", набрав 60 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 57 очками остался на третьей позиции.
"Наполи" – "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 49 - 0:1
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка (Лосано, 82), Зелиньски (Замбо-Ангисса, 82), Фабиан Руис (Мертенс, 76), Инсинье (Элмаз, 67), Политано (Унас, 67), Осимхен.
"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 80), Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер, Тонали (Крунич, 68), Ибрагимович, Жиру (Ребич, 68), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17