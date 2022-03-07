"Милан" победил "Наполи" и возглавил Серию А

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"Милан" победил "Наполи" и возглавил Серию А

Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Милан" на выезде обыграл "Наполи" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Оливье Жиру.

"Милан", набрав 60 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 57 очками остался на третьей позиции.

"Наполи" – "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 49 - 0:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка (Лосано, 82), Зелиньски (Замбо-Ангисса, 82), Фабиан Руис (Мертенс, 76), Инсинье (Элмаз, 67), Политано (Унас, 67), Осимхен.

"Милан": Меньян, Калабрия (Флоренци, 80), Томори, Калулу, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер, Тонали (Крунич, 68), Ибрагимович, Жиру (Ребич, 68), Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 80).

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