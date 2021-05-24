"Милан" побил рекорд "Интера" в Серии А

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"Милан" побил рекорд "Интера" в Серии А

Фото твиттер Opta

"Милан" переписал историю чемпионата Италии по итогам сезона 2020/21.

До "россонери" никому не удавалось одержать 16 побед на выезде в одном розыгрыше Серии А.

"Милан" превзошёл достижение "Интера", который в сезоне 2006/07 выиграл 15 гостевых матчей.

Более того, подопечные Стефано Пиоли повторили лучший результат топ-5 лиг Европы по данному показателю. Ранее подобное удавалось только "Реалу" (2011/12) и "Манчестер Сити" (2017/18).

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