"Милан" поборется с "Интером" за "нового Пирло"

"Милан" вступил в спор за полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, "россонери" намерены опередить "Интер" в гонке за "новым Пирло".

Рыночная стоимость перспективного итальянца оценивается в 32 миллиона евро.

Прошлый сезон стал для Тонали дебютным в Серии А, он забил 1 гол и сделал 7 ассистов в 36 матчах, но "Брешии" сохранить прописку в высшем дивизионе это не помогло.

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