"Милан" поборется с "Манчестер Юнайтед" за Ибрагимовича

Шведский форвард Златан Ибрагимович может вернуться в "Милан", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "россонери" готовы побороться с "Манчестер Юнайтед", который считается фаворитом в гонке за звёздным футболистом.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне 35-летний Ибрагимович защищал цвета именно "МЮ", а сейчас он является свободным агентом и восстанавливается после тяжёлой травмы колена.

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