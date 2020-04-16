"Милан" поборется с "Наполи" за талантливого украинца

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"Милан" поборется с "Наполи" за талантливого украинца

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов стал трансферной целью "Милана", сообщает итальянская пресса.

Клубы уже ведут переговоры о переходе 21-летнего футболиста. Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Ранее стало известно об интересе к перспективному украинцу со стороны "Наполи".

Попов в текущем сезоне забил 2 гола в 16 матчах за киевское "Динамо". Его рыночная стоимость - 1,3 миллиона евро.

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