"Милан" поборется с "Наполи" за талантливого украинца

Защитник киевского "Динамо" Денис Попов стал трансферной целью "Милана", сообщает итальянская пресса.

Клубы уже ведут переговоры о переходе 21-летнего футболиста. Сумма сделки может составить 15 миллионов евро.

Ранее стало известно об интересе к перспективному украинцу со стороны "Наполи".

Попов в текущем сезоне забил 2 гола в 16 матчах за киевское "Динамо". Его рыночная стоимость - 1,3 миллиона евро.

Не пропустите: "Милан" не будет покупать хавбека "Ливерпуля" Лаллану. | http://soccernews.ru