"Милан" почти договорилось с Доннаруммой о продлении контракта

"Милан" близок к продлению контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, утверждает Football Italia.

Также клуб ведет переговоры с хавбеком Хаканом Чалханоглу. Сообщается, что они находятся на начальной стадии.

"Милан" предлагает Доннарумме 6,5 миллиона евро, голкипер просит на миллион больше.

Сообщается, что в Чалханоге заинтересованы "МЮ" и "Ювентус".

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