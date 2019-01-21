"Милан" почти договорился о переходе перспективного голландца

"Милан" почти договорился о переходе полузащитника "Брюгге" Арно Данджумы, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" близки к согласованию трансфера 21-летнего голландца за 10 миллионов евро.

При этом вторую часть текущего сезона футболист проведёт в своём нынешнем клубе, а в Италию переберётся следующим летом.

В гонке за Данджумой "Милан" опередил "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Эвертон".

В этом сезоне перспективный вингер сыграл за "Брюгге" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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