"Милан" поделил очки с "Удинезе", "Фиорентина", "Аталанта" и "Кальяри" одержали победы

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Удинезе" разошелся миром с "Миланом", а "Фиорентина", "Аталанта" и "Кальяри"обыграли соответственно "Болонью", "Кьево" и СПАЛ.

"Удинезе" - "Милан" - 1:1

Голы: Сусо, 9 - 0:1, Доннарумма, 76 - 1:1 (автогол).

"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Калабриа, Кесье, Билья, Бонавентура (Антонелли, 71), Сусо, Силва (Калинич, 73), Чалханоглу (Борини, 79).

Удаление: Калабриа, 68 ("Милан").

"Болонья" - "Фиорентина" - 1:2

Голы: Верету, 41 - 0:1, Пульгар, 44 - 1:1, Кьеза, 71 - 1:2.

"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини (Гаспар, 46), Миленкович, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Диас (Уго, 79), Симеоне (Фальсинелли, 68), Кьеза.

"Аталанта" - "Кьево" - 1:0

Гол: Манчини, 72 - 1:0.

"Кальяри" - СПАЛ - 2:0

Голы: Чигарини, 34 - 1:0, Сау, 78 - 2:0.

Напомним, в параллельном матче "Ювентус" разгромил "Сассуоло". | soccernews.ru