"Милан" поделил очки с "Удинезе", "Фиорентина", "Аталанта" и "Кальяри" одержали победы

Теги миланфиорентинаудинезеаталанта

"Милан" поделил очки с "Удинезе", "Фиорентина", "Аталанта" и "Кальяри" одержали победыВ рамках 23-го тура итальянской Серии А "Удинезе" разошелся миром с "Миланом", а "Фиорентина", "Аталанта" и "Кальяри"обыграли соответственно "Болонью", "Кьево" и СПАЛ.

"Удинезе" - "Милан" - 1:1

Голы: Сусо, 9 - 0:1, Доннарумма, 76 - 1:1 (автогол).

"Милан": Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Калабриа, Кесье, Билья, Бонавентура (Антонелли, 71), Сусо, Силва (Калинич, 73), Чалханоглу (Борини, 79).

Удаление: Калабриа, 68 ("Милан").

"Болонья" - "Фиорентина" - 1:2

Голы: Верету, 41 - 0:1, Пульгар, 44 - 1:1, Кьеза, 71 - 1:2.

"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини (Гаспар, 46), Миленкович, Астори, Бираги, Верету, Бадель, Бенасси, Диас (Уго, 79), Симеоне (Фальсинелли, 68), Кьеза.

"Аталанта" - "Кьево" - 1:0

Гол: Манчини, 72 - 1:0.

"Кальяри" - СПАЛ - 2:0

Голы: Чигарини, 34 - 1:0, Сау, 78 - 2:0.

Напомним, в параллельном матче "Ювентус" разгромил "Сассуоло". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 23 60
2 Ювентус 23 59
3 Лацио 22 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Аталанта 23 36
8 Милан 23 35
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 23 31
12 Болонья 23 27
13 Кальяри 23 24
14 Кьево 23 22
15 Сассуоло 23 22
16 Дженоа 22 21
17 Кротоне 23 20
18 СПАЛ 23 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов