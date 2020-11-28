"Милан" подготовил конкретное предложение Товену

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"Милан" подготовил конкретное предложение Товену

"Милан" определился с условиями контракта, который будет предложен полузащитнику "Марселя" Флориану Товену.

Напомним, что по окончании этого сезона француз станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

Чтобы Товен выбрал "россонери", ему предложат контракт на 4 или 5 сезонов с зарплатой 3 миллиона евро в год.

В нынешней кампании хавбек "Марселя" провёл 13 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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