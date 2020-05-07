"Милан" подготовил предложение по трансферу Депая

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"Милан" подготовил предложение по трансферу Депая

"Милан" в ближайшее время предпримет попытку купить нападающего "Лиона" Мемфиса Депая, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "россонери" готовы предложить за звёздного голландца около 20 миллионов евро, а также включить в соглашение процент от следующей продажи игрока.

Помимо "Милана" на 26-летнего форварда претендуют ПСЖ, "Рома" и "Лацио".

В текущем сезоне Депай забил 14 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах в составе "Лиона". Его контракт с клубом истекает в 2021 году. Рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

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