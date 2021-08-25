"Милан" подписал нападающего "Монако"

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"Милан" подписал нападающего "Монако"Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

"Милан" официально объявил о трансфере итальянского форварда "Монако" Пьетро Пеллегри.

Молодого футболиста арендовали с правом выкупа, который станет обязательным при выполнении некоторых условий.

Ранее сообщалось, что аренда форварда станет миланцам в 1 млн евро, а возможность выкупа – в 6 млн евро плюс 1 млн в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Пеллегри забил 1 гол за 16 игр в Лиге 1.

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