"Милан" подписал польского таланта

Полузащитник "Руха" Пржемыслав Баргиэль перешел в "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, сумма трансфера составила 350 тысяч евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются. В ближайшие годы хавбек будет играть за молодежный состав "Милана".

17-летний Баргиэль выступал за "Рух" с 2016 года и провел за клуб 6 матчей.

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