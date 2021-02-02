"Милан" подписал венгерского таланта
"Милан" усилился защитником венгерского клуба "Дьер" Милошем Керкезом, сообщает пресс-служба клуба.
Условия сделки и личного контракт игрока не разглашаются. В ближайшее время Керкез будет выступать за юношескую команду миланского клуба.
17-летний Керкез является воспитанником "Дьера". Всего он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.
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|Команда
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|О
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|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
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|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
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|17