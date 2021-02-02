"Милан" подписал венгерского таланта

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"Милан" подписал венгерского таланта

"Милан" усилился защитником венгерского клуба "Дьер" Милошем Керкезом, сообщает пресс-служба клуба.

Условия сделки и личного контракт игрока не разглашаются. В ближайшее время Керкез будет выступать за юношескую команду миланского клуба.

17-летний Керкез является воспитанником "Дьера". Всего он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: "Милан" не может договориться с Доннаруммой о новом контракте. | http://soccernews.ru
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