"Милан" подписал защитника молодежной сборной Португалии

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"Милан" подписал защитника молодежной сборной Португалии"Милан" объявил о подписании защитника лиссабонского "Спортинга" Тиагу Джало.

С 18-летним игроком заключен полноценный контракт. Сумма трансфера и срок контракта пока не оглашается. 

Трансферная стоимость игрока - 200 тысяч евро. Защитник привлекается в молодежную сборную Португалии.

"Милан" после 21-го тура располагается на 4 месте турнирной таблицы Серии А. 

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