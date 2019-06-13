"Милан" подпишет боснийского хавбека
"Милан" в ближайшее время усилится полузащитником "Эмполи" Раде Круничем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
"Россонери" заплатят за 25-летнего боснийца 8 миллионов евро. Также в сделку будут включены бонусы.
На следующей неделе футболист пройдёт медобследование, после чего подпишет четырёхлетний контракт с новым клубом.
Крунич выступал за "Эмполи" с 2015 года, сыграл 119 матчей, забил 13 голов и сделал 18 ассистов.
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|2
|Наполи
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|38
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|4
|Интер Милан
|38
|69
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|Милан
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|Торино
|38
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|59
|9
|Сампдория
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|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
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|13
|СПАЛ
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|38
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|Фиорентина
|38
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