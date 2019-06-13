"Милан" подпишет боснийского хавбека

Теги миланэмполираде круничтрансферы

"Милан" подпишет боснийского хавбека

"Милан" в ближайшее время усилится полузащитником "Эмполи" Раде Круничем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Россонери" заплатят за 25-летнего боснийца 8 миллионов евро. Также в сделку будут включены бонусы.

На следующей неделе футболист пройдёт медобследование, после чего подпишет четырёхлетний контракт с новым клубом.

Крунич выступал за "Эмполи" с 2015 года, сыграл 119 матчей, забил 13 голов и сделал 18 ассистов.

Не пропустите: "Милан" ведёт переговоры с игроком "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Футбол XXI века: "Аякс" (2003-2007)

Футбол XXI века: "Аякс" (2003-2007)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов