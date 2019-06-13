"Милан" подпишет боснийского хавбека

"Милан" в ближайшее время усилится полузащитником "Эмполи" Раде Круничем, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Россонери" заплатят за 25-летнего боснийца 8 миллионов евро. Также в сделку будут включены бонусы.

На следующей неделе футболист пройдёт медобследование, после чего подпишет четырёхлетний контракт с новым клубом.

Крунич выступал за "Эмполи" с 2015 года, сыграл 119 матчей, забил 13 голов и сделал 18 ассистов.

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