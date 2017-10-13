"Милан" подпишет контракт с Puma

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"Милан" подпишет контракт с Puma

"Милан" будет сотрудничать с немецкой компанией Puma, сообщает Football Italia.

По информации ресурса, контракт начнет действовать 1 июля и "Милан" будет получать от компании 10-15 миллионов евро в год.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" получает от Adidas 85 миллионов евро в год.

Читайте также: Adidas прекратит сотрудничество с "Миланом". | http://soccernews.ru

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