"Милан" подпишет вратаря "Лилля"
Фото: Твиттер @mmseize
В ближайшее время в "Милане" произойдет перестановка во вратарской линии.
По сведениям журналиста Sport1 Патрика Бергера, итальянцы достигли договоренности с "Лиллем" о трансфере голкипера Майка Меньяна. Сумма покупки оценивается примерно в 15 миллионов евро. Отмечается, что 25-летний француз подпишет с "россонери" долгосрочное соглашение. Одним из претендентов на футболиста была дортмундская "Боруссия".
#BVB - Mike Maignan (25) from OSC Lille to AC Milan is a done deal, @SPORT1 understands. Long-term contract, transfer fee around €15m. Maignan was also a transfer target for @BVB. Gianluigi Donnarumma (22) is a free agent and now set to leave Milan. Juventus in pole position.— Patrick Berger (@berger_pj) April 25, 2021
В сезоне 2020/2021 вратарь выходил на поле в 43 матчах за клуб во всех соревнованиях. В его активе 20 "сухих" матчей при 35 пропущенных голах. В Лиге 1 Меньян отстоял на ноль в 18 играх из 33.
Напомним, Джанлуиджи Доннарумма по окончании сезона покинет "Милан" на правах свободного агента.
Читать также: "Ювентус" сделал предложение Доннарумме | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" хочет переманить Нагельсманна у "РБ Лейпциг"
-
ЦСКА может уволить Бабаева. Названо условие
-
Доменико Тедеско прокомментировал победу в дерби
-
Гвардиола завоевал 30-й трофей в своей тренерской карьере
-
"Боруссии" Менхенгладбах уничтожила "Арминию"
-
"Рубин" дома уступил "Краснодару"
-
"Милан" подпишет вратаря "Лилля"
-
Валерий Газзаев высказался о матче "Спартак" - ЦСКА: "Это не дерби"
-
"Манчестер Сити" - обладатель Кубка Английской Лиги
-
"Монако" в гостях победил "Анже"
-
Уткин высказался об удалении Ахметова
-
"Уфа" лишилась шансов остаться на следующий сезон в РПЛ напрямую
-
Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"
-
"Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии"
-
"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины
-
1
"Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА
-
"Ростов" дома минимально обыграл "Арсенал"
-
"Фиорентина" Кокорина сыграла вничью с "Ювентусом"
-
"Интер" дома минимально обыграл "Верону"
-
"Лидс" отстоял ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17