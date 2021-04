"Милан" подпишет вратаря "Лилля"

Фото: Твиттер @mmseize

В ближайшее время в "Милане" произойдет перестановка во вратарской линии.

По сведениям журналиста Sport1 Патрика Бергера, итальянцы достигли договоренности с "Лиллем" о трансфере голкипера Майка Меньяна. Сумма покупки оценивается примерно в 15 миллионов евро. Отмечается, что 25-летний француз подпишет с "россонери" долгосрочное соглашение. Одним из претендентов на футболиста была дортмундская "Боруссия".

#BVB - Mike Maignan (25) from OSC Lille to AC Milan is a done deal, @SPORT1 understands. Long-term contract, transfer fee around €15m. Maignan was also a transfer target for @BVB. Gianluigi Donnarumma (22) is a free agent and now set to leave Milan. Juventus in pole position.