"Милан" подпишет вратаря "Лилля"

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"Милан" подпишет вратаря "Лилля"Фото: Твиттер @mmseize 
В ближайшее время в "Милане" произойдет перестановка во вратарской линии.

По сведениям журналиста Sport1 Патрика Бергера, итальянцы достигли договоренности с "Лиллем" о трансфере голкипера Майка Меньяна. Сумма покупки оценивается примерно в 15 миллионов евро. Отмечается, что 25-летний француз подпишет с "россонери" долгосрочное соглашение. Одним из претендентов на футболиста была дортмундская "Боруссия".

В сезоне 2020/2021 вратарь выходил на поле в 43 матчах за клуб во всех соревнованиях. В его активе 20 "сухих" матчей при 35 пропущенных голах. В Лиге 1 Меньян отстоял на ноль в 18 играх из 33.

Напомним, Джанлуиджи Доннарумма по окончании сезона покинет "Милан" на правах свободного агента.

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