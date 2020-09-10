"Милан" подтвердил аренду Тонали

Теги милансандро тоналибрешия

"Милан" подтвердил аренду Тонали

Хавбек "Брешии" Сандро Тонали стал игроком "Милана".

Как сообщает сайт "россонери", клуб заплатит за аренду игрока 10 миллионов евро, при этом опция выкупа составит 10-15 миллионов евро. Также "Брешии" полагается 10% от возможной перепродажи футболиста.

Тонали, которого прозвали "новым Пирло", будет выступать за "Милан" под 8-м номером.

В минувшем сезоне на счету Тонали один гол и семь результативных передач в 36 играх.

Читайте также: "Реал" отдал в аренду "Милану" Браима Диаса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы

Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов