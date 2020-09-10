"Милан" подтвердил аренду Тонали

Хавбек "Брешии" Сандро Тонали стал игроком "Милана".

Как сообщает сайт "россонери", клуб заплатит за аренду игрока 10 миллионов евро, при этом опция выкупа составит 10-15 миллионов евро. Также "Брешии" полагается 10% от возможной перепродажи футболиста.

Тонали, которого прозвали "новым Пирло", будет выступать за "Милан" под 8-м номером.

В минувшем сезоне на счету Тонали один гол и семь результативных передач в 36 играх.

Читайте также: "Реал" отдал в аренду "Милану" Браима Диаса. | http://soccernews.ru