"Милан" подтвердил договорённость о трансфере Бонуччи

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"Милан" подтвердил договорённость о трансфере Бонуччи

"Милан" на своём официальном сайте сообщил о достижении договорённости по поводу трансфера защитника "Ювентуса" Леонардо Бонуччи.

Согласно информации, опубликованной на ресурсе "россонери", 30-летний центрбек в ближайшее время пройдёт медицинское обследование, после чего поставит подпись под пятилетним контрактом.

Ожидается, что "Милан" заплатит за Бонуччи 40 миллионов евро.

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