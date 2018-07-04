"Милан" подтвердил трансфер Халиловича

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"Милан" подтвердил трансфер Халиловича

"Милан" подтвердил трансфер бывшего полузащитника "Гамбурга" Алена Халиловича.

"Россонери" зарегистрировали контракт 22-летнего хорвата в Серии А.

Халилович присоединился к "Милану" на правах свободного агента. Предполагается, что стороны заключили трёхлетнее соглашение.

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