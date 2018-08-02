"Милан" подтвердил трансферы Кальдары и Игуаина

Футболисты "Ювентуса" - защитник Маттиа Кальдара и нападающий Гонсало Игуаин перешли в "Милан", сообщает официальный сайт клуба.

Кальдара был обменян на Леонардо Бонуччи без доплаты и подписал с "Миланом" контракте до лета 2023 года.

Что касается Игуаина, то он был арендован на год за 18 миллионов евро с обязательство последующего трансфера за 36 миллионов евро.

30-летний Игуаин выступал за "Ювентус" с 2016 года, провел за клуб 105 матчей и забил 55 голов. Ранее играл за "Ривер Плейт", "Наполи" и "Реал". За сборную Аргентины сыграл 75 матчей и забил 31 гол. Трехкратный чемпион Испании, двукратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка Италии, обладатель Кубка Испании, двукратный обладатель Суперкубка Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 55 миллионов евро.

24-летний Кальдара выступал за "Ювентус" с 2017 года, но не провел за клуб ни одного матча. Ранее играл за "Аталанту", "Трапани" и "Чезену". За сборную Италии сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 25 миллионов евро.

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