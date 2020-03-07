"Милан" подтвердил увольнение Бобана

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"Милан" подтвердил увольнение Бобана

В "Милане" подтвердили увольнение руководителя футбольного отдела клуба Звонимира Бобана.

"Выражаем благодарность Звонимиру за его труд на протяжении девяти месяцев, желаем ему успехов в дальнейшем", - заявил генеральный директор "россонери" Иван Газидис.

Напомним, что Бобан занимал свой пост с июня 2019 года.

После 25 туров "Милан" занимает в Серии А седьмое место.

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