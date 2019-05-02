"Милан" подвергнет суровому наказанию Бакайоко за опоздание на тренировку
"Милан" принял решение расстаться с французским полузащитником Тьемуэ Бакайоко, который опоздал на тренировку на час, сообщает Sport Mediaset.
По сведениям издания, итальянский клуб не будет выкупать трансфер игрока, который принадлежит "Челси". Кроме того, хавбек будет оштрафован на 90 тысяч евро.
Напомним, что "Милан" арендовал 24-летнего Бакайоко с правом выкупа за 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "Милан" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14