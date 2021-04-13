"Милан" пока не возобновлял обсуждение с Доннаруммой нового контракта

Теги джанлуиджи доннаруммамилан

"Милан" пока не возобновлял обсуждение с Доннаруммой нового контрактаФото: Твиттер @gigiodonna1 
"Милан" пока не форсирует события в вопросе возобновления переговоров о новом соглашении с вратарем команды Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает в Twitter журналист Марк Контейро.

"Россонери" хотят, чтобы голкипер продолжал защищать ворота клуба, но представители футболиста не готовы идти на уступки и соглашаться на условия руководства. 

По данным источника, Доннарумма отклонил первоначальное предложение о 6 млн евро в год, включая бонус в размере 1 млн евро за квалификацию в Лиге Чемпионов. Боссы миланского гранда повысили предложение до 7 млн евро в год плюс 1 млн евро в виде бонусов, но получили отказ.

Агент игрока Мино Райола настаивает на зарплате в 12 млн евро для своего клиента. 

В текущем сезоне 22-летний голкипер выходил на поле в 29 матчах Серии А, в которых пропустил 32 гола. В 9 встречах он оставил свои ворота "сухими".

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